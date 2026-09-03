Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Άνθιμος, Άνθιμη
- Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
- Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *
- Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
- Φοίβος, Φοίβη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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