Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ερμιόνη, Ερμίνα
  • Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
  • Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
  • Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ανατολή ήλιου: 06:57

Δύση ήλιου: 19:50

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 11.2 ημερών

