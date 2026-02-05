Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Αγάθης της μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία, Αγαθίτσα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
Ανατολή ήλιου: 07:25
Δύση ήλιου: 17:52
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά
Σελήνη 18.3 ημερών
