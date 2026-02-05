Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Αγάθης της μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία, Αγαθίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Ανατολή ήλιου: 07:25

Δύση ήλιου: 17:52

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 18.3 ημερών