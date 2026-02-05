Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Αγάθης της μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία, Αγαθίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Ανατολή ήλιου: 07:25

Δύση ήλιου: 17:52

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 18.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ