Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Λεονάρδου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:
Λεονάρδος
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις
Ανατολή ήλιου: 06:56
Δύση ήλιου: 17:21
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 25 λεπτά
Σελήνη 15.8 ημερών
- Τι σημαίνει το «ξερό εβίβα» που καταγγέλλεται πως έβαλε φωτιά στα Βορίζια
- Ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής αποκαλύπτει τα 4 πιο τρελά πράγματα που έχει συναντήσει στη δουλειά
- Χαμός σε καλλιστεία: Διοργανωτής ταπεινώνει διαγωνιζόμενη και η Μις Υφήλιος φοράει το παλτό της και φεύγει
- Μεξικό: Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε η πρόεδρος - Βίντεο έδειξε άντρα να τη φιλάει στο λαιμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.