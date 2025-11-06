Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Λεονάρδου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

  • Λεονάρδος

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Ανατολή ήλιου: 06:56

Δύση ήλιου: 17:21

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 25 λεπτά

Σελήνη 15.8 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ