Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου και Σαμωνά, Ευψυχίου Καρτερίου και Νεάρχου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:06
Δύση ήλιου: 17:13
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 8 λεπτά
Σελήνη 25.2 ημερών
- 6+1 ζευγάρια διάσημων Ελλήνων που μοιάζουν μεταξύ τους σαν δυο σταγόνες νερό
- Πίτερ Σκανδαλάκης: Ο εισαγγελέας που δεν άφησε να μπει στο αρχείο η υπόθεση Τραμπ
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτες σε καζίνο: Θύματα ο Σπύρος Μαρτίκας και ο Παντελής Παντελίδης
- Θάλεια Ματίκα: «Τα χάσαμε όλα με τον Τάσο και βρεθήκαμε και χρεωμένοι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.