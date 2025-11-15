Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου και Σαμωνά, Ευψυχίου Καρτερίου και Νεάρχου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 07:06

Δύση ήλιου: 17:13

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 8 λεπτά

Σελήνη 25.2 ημερών

