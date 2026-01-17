Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αντωνίου του Μεγάλου, Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως, Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια

Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:31

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 52 λεπτά

Σελήνη 28.2 ημερών