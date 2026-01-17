Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αντωνίου του Μεγάλου, Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως, Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια
- Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:39
Δύση ήλιου: 17:31
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 52 λεπτά
Σελήνη 28.2 ημερών
