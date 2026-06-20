Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου

Σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος, Αγίου Μάρτυρος Έκτορος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μεθόδιος*
- Έκτορας*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
- Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:50
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 5.9 ημερών
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