Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
παγωτό pixabay
Παγωτό | Pixabay
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος, Αγίου Μάρτυρος Έκτορος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μεθόδιος*
  • Έκτορας*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
  • Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:50

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 5.9 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ