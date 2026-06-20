Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου

Σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος, Αγίου Μάρτυρος Έκτορος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μεθόδιος*

Έκτορας*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:50

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 5.9 ημερών