YouTuber πάει για ψάρεμα στα πιο μολυσμένα νερά της Αττικής - Τι βρήκε σε Ελευσίνα και Κηφισό

Ένα ιδιαίτερο challenge αποφάσισε να φέρει εις πέρας ένας YouTuber, ο οποίος επισκέφτηκε υδάτινα τοπία της Αττικής με τα πιο βρόμικα νερά και προσπάθησε να ψαρέψει έστω και ένα ψάρι.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στην περιγραφή του βίντεο, πήγε σε τρία διαφορετικά σημεία «γεμάτα σκουπίδια, βρωμιά και μολυσμένα νερά» προκειμένου να δει με τα μάτια του, αν παρά τις ακαταλληλες συνθήκες εξακολουθούν να επιβιώνουν ψάρια.

Πρώτη στάση ήταν ο κόλπος της Ελευσίνας, μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες φιλοξενεί εργοστάσια. Ο δημιουργός περιεχομένου περιγράφει μια έντονη μυρωδιά πετρελαιοειδών, ενώ τα νερά φαίνονται να είναι πρασινωπά. Ο ψαράς στη συνέχεια αναφέρει ότι κατάφερε να πιάσει μια σάλπα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και εκεί συνεχίζουν αν υπάρχουν ψάρια.

Στη συνέχεια βρέθηκε στον Ποδονίφτη, ένα ρέμα που είναι γνωστό για τα προβλήματα ρύπανσης από λύματα, αποχετεύσεις και παράνομους αγωγούς. Ωστόσο και εκεί προς έκπληξη του κατάφερει να πιάσει ένα ψάρι. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εξερεύνησής του είδε και πάπιες

Το τρίτο και τελευταίο σημείο που επισκέφτηκε ήταν ο Κηφισός, κάτω από τη λεωφόρο. Ακόμα και ίσως στο πιο μολυσμένο υδάτινο τοπίο της Αττικής