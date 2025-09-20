Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα
  • Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος

 Ανατολή ήλιου: 07:11

Δύση ήλιου: 19:25

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 28.2 ημερών

