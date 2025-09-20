Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα
- Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος
Ανατολή ήλιου: 07:11
Δύση ήλιου: 19:25
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 14 λεπτά
Σελήνη 28.2 ημερών
