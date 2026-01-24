Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Ζωσιμά, Οσίας Ξένης, Οσίου Φίλωνος, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα

Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος

Φίλωνας, Φίλων

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35

Δύση ήλιου: 17:39

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 5.5 ημερών