Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη
  • Επίχαρις, Επιχάρια
  • Ζήνων *
  • Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ανατολή ήλιου: 07:17

Δύση ήλιου: 19:14

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 5 ημερών

