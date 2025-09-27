Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων *

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ανατολή ήλιου: 07:17

Δύση ήλιου: 19:14

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 5 ημερών