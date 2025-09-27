Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη
- Επίχαρις, Επιχάρια
- Ζήνων *
- Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Ανατολή ήλιου: 07:17
Δύση ήλιου: 19:14
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 57 λεπτά
Σελήνη 5 ημερών
- Αν ξεσπάσει Τρίτος Παγκόσμιος, να πας εδώ – 5 χώρες που δεν θα μπλέξουν
- Το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα» και δύο ήρωες που χάθηκαν για να σώσουν άλλους
- Ροντέο στο Open με τη Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.