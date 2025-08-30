Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω, Οσίου Φύλακος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα
  • Ευλάλιος, Ευλαλία
  • Φύλακας

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων

Ανατολή ήλιου: 06:53

Δύση ήλιου: 19:58

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 6.6 ημερών

