Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω, Οσίου Φύλακος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα
- Ευλάλιος, Ευλαλία
- Φύλακας
Παγκόσμιες ημέρες
Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων
Ανατολή ήλιου: 06:53
Δύση ήλιου: 19:58
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 4 λεπτά
Σελήνη 6.6 ημερών
