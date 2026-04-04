Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου

Σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, Σάββατο του Λαζάρου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίων Γεωργίου του εν τω Μαλεώ, Ζωσιμά και Πλάτωνος, Θεωνά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λάζαρος, Λάζος, Λαζαρία, Λαζαρούλα
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών
Ανατολή ήλιου: 07:05
Δύση ήλιου: 19:50
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 45 λεπτά
Σελήνη 16.9 ημερών
