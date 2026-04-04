Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, Σάββατο του Λαζάρου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίων Γεωργίου του εν τω Μαλεώ, Ζωσιμά και Πλάτωνος, Θεωνά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Λάζαρος, Λάζος, Λαζαρία, Λαζαρούλα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών

Ανατολή ήλιου: 07:05

Δύση ήλιου: 19:50

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 16.9 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ