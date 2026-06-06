Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:44
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 42 λεπτά
Σελήνη 20.2 ημερών
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