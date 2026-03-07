Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευγένιος, Ευγένης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:48

Δύση ήλιου: 18:24

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 18.6 ημερών

