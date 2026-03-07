Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου

Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευγένιος, Ευγένης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:48
Δύση ήλιου: 18:24
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 36 λεπτά
Σελήνη 18.6 ημερών
