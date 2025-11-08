Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής*

Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα

Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*

Ευστρατία

Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος*

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*

Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα

Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58

Δύση ήλιου: 17:19

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 18.1 ημερών