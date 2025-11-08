Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής*
- Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα
- Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
- Ευστρατία
- Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα
- Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος*
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*
- Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα
- Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:58
Δύση ήλιου: 17:19
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά
Σελήνη 18.1 ημερών
- Κατσιπόδι, Μαγκουφάνα, Κακοσάλεσι: Ξέρεις πώς λέγονταν αρχικά 20 πασίγνωστοι δήμοι της Αττικής;
- «Στην τιμή μου, δεν το έκανα - Ο Φανούρης περνούσε και πυροβολούσε»: Βροχή μαρτυριών για τα Βορίζια
- Απασφαλίζουν οι αστυνομικοί της Κρήτης κατά Χρυσοχοΐδη: «Δεν είμαστε πειραματόζωα, θέλουμε σεβασμό»
- Ο Μικρούτσικος «δίκασε» Σίλα Σεραφείμ: «Από το '90 αποτυχημένος, σταμάτησαν να τον καλούν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.