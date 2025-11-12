Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου, Αγίου Νείλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Νείλος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:02

Δύση ήλιου: 17:15

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 22.3 ημερών