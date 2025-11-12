Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου, Αγίου Νείλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Νείλος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:02

Δύση ήλιου: 17:15

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 22.3 ημερών

