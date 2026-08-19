Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου, Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του θαυματουργού, Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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