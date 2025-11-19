Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αντρών
- Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας
- Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών
Ανατολή ήλιου: 07:10
Δύση ήλιου: 17:10
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 1 λεπτά
Σελήνη 28.8 ημερών
