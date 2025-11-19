Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αντρών
  • Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας
  • Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών

Ανατολή ήλιου: 07:10

Δύση ήλιου: 17:10

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 1 λεπτά

Σελήνη 28.8 ημερών

