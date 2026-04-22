Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Muffin
Muffin
Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Νεάρχου, Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Νέαρχος, Νιάρχος
  • Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ημέρα της Γης

Ανατολή ήλιου: 06:40

Δύση ήλιου: 20:07

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 5.5 ημερών

