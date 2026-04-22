Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου

Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Νεάρχου, Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νέαρχος, Νιάρχος
- Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα της Γης
Ανατολή ήλιου: 06:40
Δύση ήλιου: 20:07
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 27 λεπτά
Σελήνη 5.5 ημερών
