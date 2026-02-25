Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος, Αγίου Ταρασίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα, Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος
  • Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα

Ανατολή ήλιου: 07:02

Δύση ήλιου: 18:14

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 8.4 ημερών

