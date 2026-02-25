Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος, Αγίου Ταρασίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα, Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος
- Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα
Ανατολή ήλιου: 07:02
Δύση ήλιου: 18:14
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά
Σελήνη 8.4 ημερών
- Σκάνδαλο Επστάιν: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας
- Πόρισμα ΝΔ για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη»
- Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.