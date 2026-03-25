Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου

Σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής, Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής*

Εθνεγερσία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:20

Δύση ήλιου: 18:41

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 7 ημερών