Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Στυλιανού Παφλαγώνος, Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα
- Νίκων
Ανατολή ήλιου: 07:17
Δύση ήλιου: 17:07
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά
Σελήνη 5.6 ημερών
