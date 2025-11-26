Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Στυλιανού Παφλαγώνος, Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα
  • Νίκων

Ανατολή ήλιου: 07:17

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά

Σελήνη 5.6 ημερών

