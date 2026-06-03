Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιερία, Ιέρεια
- Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα
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- Παγκόσμια Ημέρα του Ποδηλάτου
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