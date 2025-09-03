Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Άνθιμος, Άνθιμη
  • Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
  • Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω*
  • Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
  • Φοίβος, Φοίβη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:56

Δύση ήλιου: 19:52

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 10.3 ημερών

