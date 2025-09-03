Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Άνθιμος, Άνθιμη
- Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
- Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω*
- Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
- Φοίβος, Φοίβη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:56
Δύση ήλιου: 19:52
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 10.3 ημερών
