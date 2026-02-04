Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Ιάσιμου του Θαυματουργού, Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη
- Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
Ανατολή ήλιου: 07:26
Δύση ήλιου: 17:51
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 25 λεπτά
Σελήνη 17.4 ημερών
