Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Ιάσιμου του Θαυματουργού, Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη
  • Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Ανατολή ήλιου: 07:26

Δύση ήλιου: 17:51

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 25 λεπτά

Σελήνη 17.4 ημερών

