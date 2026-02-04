Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Ιάσιμου του Θαυματουργού, Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη

Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Ανατολή ήλιου: 07:26

Δύση ήλιου: 17:51

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 25 λεπτά

Σελήνη 17.4 ημερών