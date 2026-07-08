Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια*

Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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