Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια*
- Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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