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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά | Pixabay
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Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
  • Κιαράν, Κιάρα

Ανατολή ήλιου: 07:01

Δύση ήλιου: 19:43

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 41 λεπτά

Σελήνη 27.6 ημερών

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