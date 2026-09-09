Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
- Κιαράν, Κιάρα
Ανατολή ήλιου: 07:01
Δύση ήλιου: 19:43
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 41 λεπτά
Σελήνη 27.6 ημερών
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