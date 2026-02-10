Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη

Χαρίλαος, Χάρης

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:20

Δύση ήλιου: 17:58

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 37 λεπτά

Σελήνη 22.9 ημερών