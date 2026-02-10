Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη
  • Χαρίλαος, Χάρης
  • Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:20

Δύση ήλιου: 17:58

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 37 λεπτά

Σελήνη 22.9 ημερών

