Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ, Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν Αδριανουπόλει, Οσίας Αναστασίας της πατρικίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 06:43

Δύση ήλιου: 18:27

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 21.3 ημερών
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ