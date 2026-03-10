Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ, Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν Αδριανουπόλει, Οσίας Αναστασίας της πατρικίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 06:43

Δύση ήλιου: 18:27

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 21.3 ημερών

