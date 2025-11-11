Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μηνάς

Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας

Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:01

Δύση ήλιου: 17:16

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 21.3 ημερών