Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μηνάς
- Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
- Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας
- Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:01
Δύση ήλιου: 17:16
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 15 λεπτά
Σελήνη 21.3 ημερών
