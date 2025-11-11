Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μηνάς
  • Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
  • Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας
  • Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:01

Δύση ήλιου: 17:16

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 21.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ