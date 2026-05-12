Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου

Σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Επιφανείου, Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου: 06:17

Δύση ήλιου: 20:25

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 8 λεπτά

Σελήνη 24.6 ημερών