Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, 3η Διακαινησίμου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Εκατόν εβδομήντα εννιά Οσιομαρτύρων Νταού Πεντέλης, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Αγίων Μυτιλήνης, Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου, Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος, Οσίου Σάββα του Νέου του εν Καλύμνω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρίσταρχος
  • Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή
  • Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη*
  • Λαμπροτρίτη
  • Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος*
  • Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ*
  • Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:51

Δύση ήλιου: 19:59

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 26.2 ημερών

