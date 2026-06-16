Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου

Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μνημόνιος
- Τύχων, Τίχων
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:49
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 1.5 ημερών
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