Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου

Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μνημόνιος

Τύχων, Τίχων

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:49

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 1.5 ημερών