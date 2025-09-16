Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*
- Λουντμίλλα, Λουντμίλα
- Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*
- Μελίνα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος
Ανατολή ήλιου: 07:07
Δύση ήλιου: 19:31
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 24 λεπτά
Σελήνη 24.2 ημερών
