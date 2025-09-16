Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*
  • Λουντμίλλα, Λουντμίλα
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*
  • Μελίνα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος

Ανατολή ήλιου: 07:07

Δύση ήλιου: 19:31

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών

