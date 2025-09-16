Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*

Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*

Μελίνα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος

Ανατολή ήλιου: 07:07

Δύση ήλιου: 19:31

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών