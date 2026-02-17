Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος, Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων, Άγιος Θεόδωρος Βυζαντίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα*

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:12

Δύση ήλιου: 18:05

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 29.4 ημερών