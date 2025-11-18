Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα
Ανατολή ήλιου: 07:09
Δύση ήλιου: 17:11
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 2 λεπτά
Σελήνη 27.9 ημερών
