Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

Σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου, Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του θαυματουργού, Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 06:44
Δύση ήλιου: 20:13
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 25.5 ημερών
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.