Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου, Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του θαυματουργού, Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 06:44

Δύση ήλιου: 20:13

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 25.5 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ