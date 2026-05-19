Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου

Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων, Αγίου Μενάνδρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα
- Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία
- Θεόκτιστος
- Μένανδρος
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας
Ανατολή ήλιου: 06:11
Δύση ήλιου: 20:31
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 20 λεπτά
Σελήνη 3 ημερών
