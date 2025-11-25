Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα
  • Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
  • Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ουκρανών

Ανατολή ήλιου: 07:16

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 4.6 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ