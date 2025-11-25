Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα
- Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
- Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ουκρανών
Ανατολή ήλιου: 07:16
Δύση ήλιου: 17:07
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 4.6 ημερών
- Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»
- Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει, γιατί Θεέ μου;»
- Το ρεκόρ του Gutenberg, η τεράστια προκαταβολή στον Τσίπρα και το μεγάλο ποσοστό επί του τζίρου
- Μαρίνα Σάττι: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Ακυρώνεται η εμφάνιση στο MadWalk
