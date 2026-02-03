Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:27

Δύση ήλιου: 17:50

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά

Σελήνη 16.3 ημερών