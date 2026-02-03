Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*
- Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:27
Δύση ήλιου: 17:50
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 16.3 ημερών
- Ό αμήχανος διάλογος Νόαμ Τσόμσκι και Τζεφ Επστάιν για τα ελληνικά μνημόνια
- Δανδουλάκη: «Από τα 32 χρόνια με τον Πλωρίτη, τα 20 ήμασταν εγώ, εκείνος και η γυναίκα του»
- Δημοσκόπηση Alpha: Η δεξαμενή των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα
- Μητσοτάκης: «Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.