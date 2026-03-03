Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Κλεονίκου, Αγίου Θεοδώρητου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω
- Θεοδώρητος
Ανατολή ήλιου: 06:53
Δύση ήλιου: 18:20
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 26 λεπτά
Σελήνη 14.7 ημερών
