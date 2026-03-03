Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Κλεονίκου, Αγίου Θεοδώρητου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω
  • Θεοδώρητος

Ανατολή ήλιου: 06:53

Δύση ήλιου: 18:20

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 26 λεπτά

Σελήνη 14.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ