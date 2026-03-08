Επαναπατρίστηκαν άλλοι 450 Έλληνες από το Ντουμπάι: «Ακούγαμε συνέχεια μπαμ, ήταν τρομακτικό»

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 23:30, το βράδυ του Σαββάτου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου προσγειώθηκε το Airbus A388 της Emirates, το οποίο μετέφερε περίπου 450 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Ο χώρος των αφίξεων, ήδη από τις 21:30, είχε κατακλυστεί από δεκάδες συγγενείς και φίλους, οι οποίοι με έκδηλη ανακούφιση υποδέχθηκαν τους δικούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να ξεφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Ο πρώτος επιβάτης που μίλησε ανέφερε: «Τις πρώτες μέρες που είχε αρκετά έντονους, ναι, αρκετά έντονες αναχαιτίσεις ήτανε κάπως έντονο όλη η κατάσταση, αλλά ναι, ήταν λίγο περίεργα. Αακούγαμε συνέχεια μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ».



Όπως εξήγησε, η ενημέρωση μέσω μηνυμάτων στα κινητά ήταν πλέον καθημερινή: «Ναι, ναι, αυτά ερχόντουσαν καθημερινά, ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τις πρώτες μέρες δεν είχαμε τέτοια μηνύματα, αλλά χθες, σήμερα, προχθές είχαμε καθημερινά. Υπάρχουν ακόμα drones που καταρρίπτονται, αλλά είναι οκ. Είναι safe αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε για να ξαναγυρίσουμε πίσω διότι μένουμε εκεί και ευχαριστούμε την ελληνική πολιτεία που μας έφερε εδώ σήμερα».



Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η μαρτυρία μιας μητέρας, η οποία εστίασε στην αγωνία που προκαλεί ο πόλεμος όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια. «Καλά είμαστε. Ήταν πολύ καλή η δουλειά του κράτους, πολύ οργανωμένοι. Μας προστάτευαν καλά. Παρόλα αυτά είναι τρομακτικό να ακούς όσο και καλά να μας προστατεύουν» σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε:



«Υπήρχαν στιγμές που λίγο φοβόμασταν, ειδικά εμείς που έχουμε μικρά παιδιά. Αυτούς ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ το δικό μας το κράτος που μας έφερε, τους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εξωτερικών που δούλευαν πολύ σκληρά αυτές τις μέρες για να οργανώσουν όλο αυτό. Την πρεσβεία τη δικιά μας, τα παιδιά στην πρεσβεία, τη δικιά μας και εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών, τους Έλληνες όλους στα groups. Δηλαδή ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον, μιλούσαμε, ενημερώναμε ο ένας τον άλλον. Οπότε μια ευγνωμοσύνη σε όλους. Τι να πω. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά. Κάποιοι είναι πιο ήσυχοι, κάποιοι πιο τρομαγμένοι. Γενικά καλά ήταν η κατάσταση, αλλά λίγο με τα παιδιά, λίγος φόβος και χαιρόμαστε που ήρθαμε, που καταφέραμε» είπε και συνέχισε:

«Κάποιες στιγμές όταν ακούς τους ήχους αν και ξέρεις ότι δεν έρχεται κάτι, ότι θα το αντικρούσουν. Κι όμως, τουλάχιστον δεν ξέρω επειδή είμαι γυναίκα, επειδή έχω μικρά παιδιά; δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιες στιγμές ναι, νιώθεις μια ανασφάλεια. Εγώ δεν έχω τύχει να είναι κοντά μου χτύπημα, όχι, αλλά το ακούγαμε και οι ήχοι ήταν κάτι ασυνήθιστο για εμάς».



Μια τρίτη επιβάτιδα μετέφερε την εμπειρία της από την άμεση διαχείριση μιας απειλής, καθώς και την πρόθεσή της να επιστρέψει σύντομα στο Ντουμπάι όπου ζει μόνιμα. «Ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Το ξέραμε. Έγινε μια επίθεση με ένα drone. Το κατέρριψαν και μας έβαλαν όλους σε μία, σε ένα δωμάτιο για να είμαστε ασφαλείς» τόνισε. Ανέφερε μάλιστα πως «έγινε μια πολύ μικρή επίθεση σήμερα το βράδυ στη μαρίνα, αλλά και πάλι ο κόσμος είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον θα επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου σε δέκα μέρες».



<iframe src="https://orangepress.gr/player?slug=akoygame-synexeia-mpam-htan-tromaktiko-epanapatristhkan-450-ellhnes-apo-to-ntoympai-sygkinhtikes-stigmes-ta-mesanyxta-sto-el" width="1920" height="1080" style=" display:block !important; max-width:100% !important; width:100% !important; height:auto !important; /* let width drive height */ aspect-ratio:16/9 !important; /* keep 16:9 like Vimeo */ border:0 !important; background:#000 !important; " scrolling="no" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen ></iframe>