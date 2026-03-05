Επεισόδια ΑΓΕΤ: Ένοχοι οι τρεις από τους δώδεκα κατηγορούμενους - Οι ποινές

Ένοχοι κρίθηκαν οι τρεις από τους δώδεκα κατηγορούμενους που συμμετείχαν στα επεισόδια έξω από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ το 2020, κατόπιν απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Στον πρώτο καταδικαστέντα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα σωματική βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη, διατάραξη κοινής ειρήνης, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 36 μηνών με αναστολή.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη κοινής ειρήνης, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 36 μηνών με αναστολή.

Οι υπόλοιποι απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες. Μάλιστα, σύμφωνα με το gegonota.news στους τελευταίους δύο, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Μετά την επιβολή των ποινών, οι παρευρισκόμενοι που είχαν συγκεντρωθεί στο δικαστήριο προς υποστήριξη των κατηγορουμένων, φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και του κράτους.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν Δρακόντεια από την αστυνομία στο Πρωτοδικείο Βόλου καθ’ όλη την διάρκεια της δίκης. Στην είσοδο των δικαστηρίων έχει τοποθετηθεί μαγνητική πύλη, ενώ έμπροσθεν της πίσω εισόδου των δικαστήριο υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ. Ακόμη, στο εσωτερικό του Πρωτοδικείου βρισκόταν σε ετοιμότητα ομάδα ΟΠΚΕ, ενώ λίγο μετά την έναρξη της δίκης, τις αίθουσες των δικαστηρίων έλεγξε αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως, η υπόθεση σχετίζεται με το συλλαλητήριο της 13ης Ιουνίου του 2020 κατά της καύσης σκουπιδιών, όταν πλήθος κόσμου έφτασε με πορεία στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στην Αγριά και σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις με τις Αστυνομικές δυνάμεις.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, Μιλτιάδης Αλεξάκης, ο τότε Β’ υποδιευθυντής, Γιώργος Ντιζές, καθώς και ο αρχιφύλακας, Μιχάλης Σουντουλουμάκης.