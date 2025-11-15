Εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου (15/11), καθώς εντός του Πανεπιστημιακού ιδρύματος σημειώθηκαν πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ ομάδων της Αριστεράς, την ώρα που στον προαύλιο χώρο, γονείς με παιδάκια άφηναν λουλούδια, στην εκκίνηση των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Από τα επεισόδια έχουν υπάρξει τραυματισμοί ενώ σοβαρές είναι οι υλικές ζημιές.

Από το πρωί του Σαββάτου (15/11) το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων είναι γεμάτο, καθώς πλήθος πολιτών σπεύδει να τιμήσει την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοέμβρη ενόψει των πρώτων εκδηλώσεων που διεξάγονται, οι οποίες θα κορυφωθούν ανήμερα της επετείου τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

​Οι πύλες του ιδρύματος άνοιξαν στις 9:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού και ​από την πρώτη στιγμή, μικροί και μεγάλοι, πολίτες όλων των ηλικιών καθώς και οικογένειες με παιδιά, φτάνουν στον χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.

Οι πρώτες εικόνες είναι συγκινητικές με το κτήριο να έχει πλημμυρίσει ήδη δύο μέρες νωρίτερα από την καθιερωμένη επέτειο. Ζωγραφιές, μηνύματα, αφίσες, γαρύφαλλα και στεφάνια έχουν γεμίσει τον χώρο με το σύνθημα της ελευθερίας.

Μέσα στο Πολυτεχνείο έφτασαν από νωρίς το πρωί οι φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973 ενώ κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν ανήμερα της επετείου τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου με πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Aπό τη Δευτέρα (17/11) θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από τις 6:00 και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.