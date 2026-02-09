Επεισόδια στο ΑΠΘ: Νέα δήλωση Πρυτανικών Αρχών – «Από κοινού τη μάχη με το Υπουργείο»

Σε νέα δήλωση προχώρησαν οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σχετικά με τα επεισόδια, που ξέσπασαν στο campus του Πανεπιστημίου τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αναλυτικά:

«Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο εισαγγελέας παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια. Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.

