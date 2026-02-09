Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» προβλέπει ο Τσατραφύλλιας - Πού θα «χτυπήσουν»

Ένα νέο, επίμονο κύμα βροχοπτώσεων έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τσατραφύλλια. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αρκετές περιοχές να δέχονται συνεχείς και έντονες βροχές.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις προβλέπεται να εκδηλωθούν σε:

τη δυτική Ελλάδα

το ανατολικό Αιγαίο

τα Δωδεκάνησα

τη νότια Κρήτη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν:

η Ήπειρος

το βόρειο Ιόνιο

η δυτική Πελοπόννησος

τα Δωδεκάνησα

η νότια Κρήτη (κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο)

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν ήδη υψηλή εδαφική υγρασία και κορεσμό από προηγούμενα φαινόμενα. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για:

καθιζήσεις και κατολισθήσεις

υπερχειλίσεις ρεμάτων

τοπικά πλημμυρικά επεισόδια

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες.

Προοπτική καιρού μετά τις 20 Φεβρουαρίου

Ο Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι μετά τις 20 Φεβρουαρίου διαφαίνεται αλλαγή του καιρού με:

πτώση της θερμοκρασίας

περισσότερα χιόνια

ενίσχυση βοριάδων

Η τάση αυτή δείχνει επιστροφή σε πιο χειμερινό μοτίβο, μετά από μια περίοδο παρατεταμένων βροχοπτώσεων.