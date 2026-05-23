Επεισοδιακή διάσωση στη Ζάκυνθο: Ολλανδή τουρίστρια απεγκλωβίστηκε στο Κορακονήσι

Επεισοδιακή επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας 46χρονης γυναίκας από την Ολλανδία στήθηκε σήμερα το απόγευμα, από την Πυροσβεστική στη Ζάκυνθο, μετά από κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

Ήταν περίπου στις 16.00 το απόγευμα όταν η 46χρονη, μαζί με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, προσπάθησαν να προσεγγίσουν την θάλασσα σε πολύ δύσβατη περιοχή στο Κορακονήσι.

«Άθλος» ο απεγκλωβισμός της τουρίστριας στη Ζάκυνθο

Η 46χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο βραχώδες έδαφος, σπάζοντας τον αστράγαλό της και τραυματίζοντας ελαφρύτερα και το άλλο της πόδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Ολλανδοί χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και κάλεσαν ασθενοφόρο, όχι του ΕΚΑΒ αλλά ιδιωτικής εταιρείας, το πλήρωμα του οποίου όταν έφτασε στο σημείο ειδοποίησε τις αρχές οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μετά από περίπου 1,5 ώρα άνδρες της πυροσβεστικής και της 17ης ΕΜΟΔΕ, κατάφεραν να διασώσουν και απεγκλωβίσουν την τουρίστρια από το πολύ δύσβατο σημείο στο οποίο βρισκόταν τραυματισμένη. Λόγω της άγριας μορφολογίας του εδάφους κλήθηκε να συνδράμει και σκάφος του Λιμενικού, στην περίπτωση που η προσέγγιση από την ξηρά δεν ήταν εφικτή.