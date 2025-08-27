Επεισόδιο στη Φθιώτιδα: Δημοτικός υπάλληλος επιτέθηκε σε αντιδήμαρχο

Επεισόδιο στη Φθιώτιδα σήμερα (27/8) με «πρωταγωνιστές» τον αντιδήμαρχο Μακροκώμης, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από δημοτικό υπάλληλο, έξω από το Δημαρχείο της πόλης, στην πλατεία Σπερχειάδας.

Αποδέκτης της απρόκλητης - όπως τη χαρακτήρισε και ο ίδιος - επίθεσης ήταν ο Αντιδήμαρχος Μακροκώμης στη Φθιώτιδα, Πάνος Κοντογεώργος, παρουσία μάλιστα και μηχανικού του Δήμου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες είχαν νωρίτερα μια τηλεφωνική επικοινωνία από το γραφείο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου ο Αντιδήμαρχος να ενημερωθεί για υπηρεσιακό ζήτημα. Όπως ανέφερε ο κ. Κοντογεώργος, ο υπάλληλος τον εξύβρισε χυδαία και του έκλεισε το τηλέφωνο.

Λίγο αργότερα ο αντιδήμαρχος στη Φθιώτιδα δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τον ίδιο άνδρα, που τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος. «Ήμουν κάτω πεσμένος και προσπαθούσε να με χτυπήσει», είπε ο κ. Κοντογεώργος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε πρώτος ο Δήμαρχος Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής που διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο κ. Κοντογεώργος μετέβη προληπτικά για εξέταση στο Κέντρο Υγείας.

Με πληροφορίες από Lamiareport.gr