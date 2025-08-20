Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, που συντονίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στα πλαίσια της οποίας «ξετρύπωσε» έξι μέλη από τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις.

Όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, η επιχείρηση είχε στόχο εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων που δρούσαν στην περιοχή του λεκανοπεδίου και ευρύτερα στη χώρα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα μέλη τους.

Οι παραπάνω θα προσαχθούν και θα σχηματιστεί εις βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, αναφέρουν πληροφορίες.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση...